Arresti nella notte: scacco matto ai nuovi narcos della zona vesuviana

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, su coordinamento della DDA, che ha portato all'arresto di uomini gravemente indiziati dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, detenzione e porto illegale di armi clandestine, anche da guerra, con relativo munizionamento e ricettazione. L'operazione è frutto di indagini avviate nel 2017 e condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno permesso di accertare la nascita di un'associazione armata finalizzata al narcotraffico sul territorio stabiese. L'obiettivo, stando a quanto è emerso, era la creazione di un nuovo polo camorristico autonomo.

Ultime Notizie dalla rete : Arresti nella Napoli, arresti nella notte a Castellammare: sgominato il clan emergente dei nuovi narcos Il Mattino Lo scontro tra vecchi e nuovi capi del mandamento 16 arresti a San Lorenzo (VIDEO)

Mafia Palermo, la nuova famiglia di Cosa Nostra: arrestati 16 boss. Progettavano rapine con armi da guerra (e facevano la spesa ai poveri)

Le indagini dei carabinieri. 16 arresti nel mandamento di San Lorenzo a Palermo. Le intimidazioni ai cantieri degli appalti pubblici. La sparatoria in pieno giorno allo Zen a Palermo. Il mandamento di ...Nel blitz dei Carabinieri emerge come i vertici mafiosi abbiano tentato di accreditarsi quali referenti nel periodo del primo lockdown a marzo. APPROFONDIMENTI ROMA Mafia, condannato a 10 anni il boss ...