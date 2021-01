Arrestato il rapper 1727 wrldstar, Algero Corretini (Di martedì 26 gennaio 2021) Nelle scorse ore è stato Arrestato il rapper 1727 wrldstar, al secolo Algero Corretini, conosciuto nella scena urban romana. L’arresto risale a venerdì mattina, apprendiamo dagli organi di stampa; l’uomo è stato fermato dai Carabinieri in seguito ad una lite con la sua compagna, sfociata in una inaudita violenza. Il rapper aveva litigato con la compagna Simona Vergaro, che ha provato a scappare in seguito alla violenza di 1727 wrldstar, nuda in strada, ma è stata rincorsa e picchiata con una spranga di metallo. I due vivevano insieme, in un appartamento a Piana del Sole, in zona Ponte Galeria, a Roma. Ad allertare i Carabinieri è stata la mamma di Simona Vergaro, chiamata dalla stessa donna che l’aveva contattata in seguito ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Nelle scorse ore è statoil, al secolo, conosciuto nella scena urban romana. L’arresto risale a venerdì mattina, apprendiamo dagli organi di stampa; l’uomo è stato fermato dai Carabinieri in seguito ad una lite con la sua compagna, sfociata in una inaudita violenza. Ilaveva litigato con la compagna Simona Vergaro, che ha provato a scappare in seguito alla violenza di, nuda in strada, ma è stata rincorsa e picchiata con una spranga di metallo. I due vivevano insieme, in un appartamento a Piana del Sole, in zona Ponte Galeria, a Roma. Ad allertare i Carabinieri è stata la mamma di Simona Vergaro, chiamata dalla stessa donna che l’aveva contattata in seguito ...

