"Arrestati padre e figlio". Svolta nel caso della 43enne Sonia Nacci: "L'hanno uccisa a martellate"

Sonia Nacci era stata picchiata brutalmente lo scorso 22 dicembre nella sua abitazione di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi. Fu soccorsa in casa sua durante la notte dal personale del 118 allertato dal figlio 15enne. Inizialmente era stata trasportata all'ospedale di Francavilla Fontana dove i medici le avevano riscontrato alcune lesioni interne dovute proprio al pestaggio. Per questo motivo era stata trasferita all'ospedale di Taranto, dove è stata operata alla milza e le sue condizioni erano precipitate. Poche ore dopo la donna è morta nonostante i tentativi dei medici di rianimarla. Del caso vennero subito informati i carabinieri e l'autorità giudiziaria ed emerse subito che le lesioni erano riconducibili a percosse. Da allora i militari hanno continuato a indagare per capire cosa era realmente successo alla ...

