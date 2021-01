Arrestati 16 mafiosi a Palermo: fornivano pasti ai poveri (estorcendoli) durante il lockdown (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono state arrestate questa mattina 16 esponenti appartenenti alla mafia siciliana. La Dda di Palermo ha infatti disposto il fermo di 16 persone accusate di associazione mafiosa, tentato omicidio, ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono state arrestate questa mattina 16 esponenti appartenenti alla mafia siciliana. La Dda diha infatti disposto il fermo di 16 persone accusate di associazione mafiosa, tentato omicidio, ...

stefan1062 : #laPeggiore_DESTRA_diSempre rappresentata dalla peggior classe politica del Paese composta da ladri, truffatori, ba… - LaseraPippo : @matteosalvinimi Perché te non sei in ammucchiata?? Anche all'estero con camorra, ndrangheta e mafiosi Gli arrestati sono la prova - Tamagati : @Kurdefeso Ripeto, per chi legge, questo è il livello di chi vota cinque stelle rifletteteci !!! Ps In foto Gigino… - DivinoGiuse : Oggi ne hanno arrestati altri 48 mafiosi, czzz ma arrestano sempre l'oro. - Ciccio18215305 : @Yi_Benevolence @nonpensante22 I mafiosi sarebbero gli arrestati? -