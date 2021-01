Arctic Monkeys: l’anniversario del loro debutto (Di martedì 26 gennaio 2021) 15 anni fa, un gruppo di ragazzi inglesi metteva su una band. High Green, sobborgo di Sheffield, è stato il grembo materno degli Arctic Monkeys. Il gruppo rock festeggia quest’anno il 15° anniversario di Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, il loro album di debutto. Chi sono gli Arctic Monkeys? Gli Arctic Monkeys sono un gruppo rock britannico nato nel lontano 2002. Alex Turner e James Cook, cantante e chitarrista, erano vicini di casa ed amici. Si vedevano e suonavano brani degli Oasis, dei Vines e dei Queens of the Stone Age. Il passo successivo fu mettere su una band. Reclutarono Matthew Helders, batterista, ed Andy Nicholson al basso. Deciso il nome, i ragazzi di High Green piantarono baracca e burattini nel garage di Alex e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) 15 anni fa, un gruppo di ragazzi inglesi metteva su una band. High Green, sobborgo di Sheffield, è stato il grembo materno degli. Il gruppo rock festeggia quest’anno il 15° anniversario di Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, ilalbum di. Chi sono gli? Glisono un gruppo rock britannico nato nel lontano 2002. Alex Turner e James Cook, cantante e chitarrista, erano vicini di casa ed amici. Si vedevano e suonavano brani degli Oasis, dei Vines e dei Queens of the Stone Age. Il passo successivo fu mettere su una band. Reclutarono Matthew Helders, batterista, ed Andy Nicholson al basso. Deciso il nome, i ragazzi di High Green piantarono baracca e burattini nel garage di Alex e ...

fallingxl0u : mi sto innamorando degli arctic monkeys. tutta colpa di a certain romance - mayxxhoney : al fin pude integrarme al fandom de arctic monkeys amo amo amo - laruchhh : mi sto guardando tutte le performance degli arctic monkeys sto sudando freddo porca troia alex - bluzinhaaa : Arctic Monkeys me leva direto pra 2016 ?? - tpwkidness : @rvnberry arctic monkeys canzoni di cui non so i cantanti 5sos qualcosa di shawn -

Nel 2006 gli Arctic Monkeys pubblicavano il loro primo album: "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not", un esordio col botto.

