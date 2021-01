Approvato il decreto Cio: salvata la presenza dell'Italia alle Olimpiadi (Di martedì 26 gennaio 2021) Fino a ieri gli atleti Italiani non avrebbero potuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 sotto la bandiera tricolore. Il Cio infatti aveva già pronto un documento che avrebbe escluso il Coni ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) Fino a ieri gli atletini non avrebbero potuto parteciparedi Tokyo 2021 sotto la bandiera tricolore. Il Cio infatti aveva già pronto un documento che avrebbe escluso il Coni ...

FBiasin : '#Olimpiadi, il consiglio dei ministri ha appena approvato un decreto legge sull'autonomia del #Coni alla vigilia d… - capuanogio : +++ Il consiglio dei ministri ha appena approvato un decreto legge sull'autonomia del #Coni. Lo apprende… - ilpost : Il governo ha approvato un decreto legge per evitare la sospensione dell’Italia dal Comitato Olimpico Internazionale - giorgia_manzini : RT @SkyTG24: Cdm, approvato il “decreto Cio” per rendere autonomo il Coni. Bach a Malagò: “Sono felice” - greenMe_it : Coni, approvato DL sull’autonomia: le #Olimpiadi sono salve per l’Italia -