Approvato decreto per l'autonomia del Coni, scongiurate le sanzioni del Cio (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Per un pelo. Il Governo italiano approva sul filo di lana il provvedimento che sancisce l'indipendenza del propio comitato olimpico dalla politica ed evita le sanzioni del Cioi che domani si riunisce e che avrebbe certamente punito l'Italia. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente, Giuseppe Conte, e del ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha Approvato un decreto-legge recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni). Al fine di assicurare la piena operatività del Comitato olimpico nazionale italiano e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale (Cio), il testo - prosegue il comunicato finale diffuso da Palazzo Chigi - attribuisce al ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Per un pelo. Il Governo italiano approva sul filo di lana il provvedimento che sancisce l'indipendenza del propio comitato olimpico dalla politica ed evita ledel Cioi che domani si riunisce e che avrebbe certamente punito l'Italia. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente, Giuseppe Conte, e del ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, haun-legge recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (). Al fine di assicurare la piena operatività del Comitato olimpico nazionale italiano e la suae indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale (Cio), il testo - prosegue il comunicato finale diffuso da Palazzo Chigi - attribuisce al ...

LiaCapizzi : L’autonomia del Coni è salva. Il CIO non sanzionerà l’Italia. Ai Giochi ci sarà la nostra bandiera, il nostro l’Inn… - FBiasin : '#Olimpiadi, il consiglio dei ministri ha appena approvato un decreto legge sull'autonomia del #Coni alla vigilia d… - capuanogio : +++ Il consiglio dei ministri ha appena approvato un decreto legge sull'autonomia del #Coni. Lo apprende… - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Italia: Approvato decreto per l'autonomia del Coni, scongiurate le sanzioni del Cio - marcomasuelli17 : RT @LeonettiFrank: Un Paese sistematicamente con l'acqua alla gola e in perenne ritardo. In extremis Olimpiadi salve: approvato il decreto… -