Apex Legends in un nuovo trailer che mostra gli aggiornamenti delle mappe dedicati alla Stagione 8

Leggi su eurogamer

(Di martedì 26 gennaio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Respawn Entertainment annuncia quali saranno i cambiamenti all'interno dicon l'arrivo della8 e per l'occasione ha pubblicato unispirato agli anni '80, il qualela confusione e il caos che Fuse porterà nel Canyon dei Re distrutto, con nuove aree da attraversare e in cui sopravvivere. In questaFuse porterà scompiglio nel Canyon dei Re, mentre l'enorme elicottero d'assalto, da lui abbattuto mentre si recava agliGames, ha spazzato via intere aree della mappa, espandendo il campo di gioco. Fortunatamente, l'ECHO (Ecological Cleanup e Hazard Outreach) ha iniziato a ripulire l'area con molta fatica, rendendola pronta a ospitare numerosi scontri a fuoco esplosivi. Le ...