Anticipazioni Beautiful | sabato 30 gennaio 2021 | l’amara scoperta di Hope

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 26 gennaio 2021) Sarà davvero scioccante pernella puntatadi20scoprire che il suo gesto di difesa nei confronti di Thomas Forrester, potrebbe invece aver messo a repentaglio la vita del giovane. Tutto accadrà alla Forrester in pochi attimi. Il figlio di Ridge dunque potrebbe aver perso la vita dopo essere stato spinto nella vasca per i tessuti? A mettere in allarme la Logan sarà la guardia giurata, storico ed eterno fidanzato di Pam, Charlie. A quale destino sta andando in contro la giovane stilista? Anteprime, 30: Liam chiede spiegazioni a Steffy Nel corso della puntata didi30, Liam è con Steffy e, nel bel ...