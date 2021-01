Ant Group, Banca centrale cinese: “Otterrà risultati se seguirà istruzioni legali” (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prosegue il processo di “rettifica” delle proprie attività da parte di Ant Gruoup, società fintech del gruppo Alibaba. Secondo quanto dichiarato dal governatore della Banca centrale cinese, Yi Gang, la società vedrà risultati se seguirà i procedimenti legali scaturiti a seguito della sospensione della sua offerta pubblica iniziale. A dicembre, le autorità di regolamentazione cinesi avevano infatti ordinato ad Ant Group di “rettificare le proprie attività”, citando presunte pratiche di concorrenza sleale nel settore Internet del Paese, mentre a novembre avevano sospeso l’IPO record da 37 miliardi di dollari sui listini di Shanghai e Hong Kong. “Direi che se segui semplicemente le istruzioni legali, otterrai il risultato“, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prosegue il processo di “rettifica” delle proprie attività da parte di Ant Gruoup, società fintech del gruppo Alibaba. Secondo quanto dichiarato dal governatore della, Yi Gang, la società vedràsei procedimentiscaturiti a seguito della sospensione della sua offerta pubblica iniziale. A dicembre, le autorità di regolamentazione cinesi avevano infatti ordinato ad Antdi “rettificare le proprie attività”, citando presunte pratiche di concorrenza sleale nel settore Internet del Paese, mentre a novembre avevano sospeso l’IPO record da 37 miliardi di dollari sui listini di Shanghai e Hong Kong. “Direi che se segui semplicemente le, otterrai il risultato“, ...

Prosegue il processo di "rettifica" delle proprie attività da parte di Ant Gruoup, società fintech del gruppo Alibaba.

Cina, nuova stretta contro i colossi hi-tech: Pechino punta ad arginare i monopoli digitali

Una bozza di regolamento della banca centrale cinese si prepara a mettere nuovi paletti ai big del settore tecnologico. Nel mirino finiscono Alipay, il ...

Prosegue il processo di "rettifica" delle proprie attività da parte di Ant Gruoup, società fintech del gruppo Alibaba.Una bozza di regolamento della banca centrale cinese si prepara a mettere nuovi paletti ai big del settore tecnologico. Nel mirino finiscono Alipay, il ...