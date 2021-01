Animal Crossing New Horizons si prepara per Carnevale (Di martedì 26 gennaio 2021) Con un recente trailer Nintendo ha mostrato le tantissime novità in arrivo in Animal Crossing: New Horizons con l’aggiornamento di Carnevale che sarà disponibile a partire dal 28 gennaio Animal Crossing: New Horizons è un fenomeno di massa che non accenna a fermarsi. Una vera e propria miniera di denaro per Nintendo che, cavalcandone l’onda del successo, propone aggiornamenti periodici volti ad espandere sempre più le possibilità di personalizzazione del vostro atollo. Il prossimo update gratuito, quello di Carnevale, è previsto per il prossimo 28 gennaio e porterà un nuovo evento, nuove emozioni, nuovi costumi stagionali e oggetti a tema. Arriverà anche un nuovo personaggio, Pavao, un ballerino provetto che vi permetterà di raccogliere piume sulla ... Leggi su tuttotek (Di martedì 26 gennaio 2021) Con un recente trailer Nintendo ha mostrato le tantissime novità in arrivo in: Newcon l’aggiornamento diche sarà disponibile a partire dal 28 gennaio: Newè un fenomeno di massa che non accenna a fermarsi. Una vera e propria miniera di denaro per Nintendo che, cavalcandone l’onda del successo, propone aggiornamenti periodici volti ad espandere sempre più le possibilità di personalizzazione del vostro atollo. Il prossimo update gratuito, quello di, è previsto per il prossimo 28 gennaio e porterà un nuovo evento, nuove emozioni, nuovi costumi stagionali e oggetti a tema. Arriverà anche un nuovo personaggio, Pavao, un ballerino provetto che vi permetterà di raccogliere piume sulla ...

