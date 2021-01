Andrea Crisanti: “Se i casi di variante brasiliana aumentano subito lockdown duro in tutta Italia" (Di martedì 26 gennaio 2021) “La variante brasiliana in Italia? Se aumentano i casi, subito lockdown”. A parlare all’Adnkronos Salute è virologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo veneto. Lo scienziato prosegue: “Il primo caso in Italia di variante brasiliana non vuol dire ancora niente, ma è un segnale del fatto che non siamo difesi dalle varianti di Sars-CoV-2. E visto che sembra da alcuni primi studi che quella brasiliana risponda meno al vaccino, se si incominciano a vedere casi dispersi in tutta Italia e qualche cluster bisogna ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) “Lain? Se”. A parlare all’Adnkronos Salute è virologo, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo veneto. Lo scienziato prosegue: “Il primo caso indinon vuol dire ancora niente, ma è un segnale del fatto che non siamo difesi dalle varianti di Sars-CoV-2. E visto che sembra da alcuni primi studi che quellarisponda meno al vaccino, se si incominciano a vederedispersi ine qualche cluster bisogna ...

