Ancora un evento per Fortnite: arriva Winter Trials con tante ricompense gratis (Di martedì 26 gennaio 2021) Spesso in passato analisti ed esperti hanno dato Fortnite e la sua Battaglia Reale sul viale del tramonto. Eppure gli sviluppatori di Epic Games sono sempre riusciti a smentire le previsioni ,e a scongiurare un declino che non vuole proprio bussare alla porta del celebre – e Ancora giocatissimo – shooter multiplayer per PC, console e dispositivi mobile. Non solo, addirittura gli ultimi numeri parlano di entrate Ancora più alte rispetto a quelle precedenti – già da record -, così come di una community in crescita dopo il lancio della Stagione 4 e della successiva Stagione 5. Merito di una software house costantemente impegnata per aggiornare il titolo con elementi nuovi e mai visti prima, così come di incredibili collaborazioni – pensiamo a quella con Marvel – e di eventi speciali utili per rinnovare una formula di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Spesso in passato analisti ed esperti hanno datoe la sua Battaglia Reale sul viale del tramonto. Eppure gli sviluppatori di Epic Games sono sempre riusciti a smentire le previsioni ,e a scongiurare un declino che non vuole proprio bussare alla porta del celebre – egiocatissimo – shooter multiplayer per PC, console e dispositivi mobile. Non solo, addirittura gli ultimi numeri parlano di entratepiù alte rispetto a quelle precedenti – già da record -, così come di una community in crescita dopo il lancio della Stagione 4 e della successiva Stagione 5. Merito di una software house cosmente impegnata per aggiornare il titolo con elementi nuovi e mai visti prima, così come di incredibili collaborazioni – pensiamo a quella con Marvel – e di eventi speciali utili per rinnovare una formula di ...

statodelsud : Il Cinemaniaco incontra il cast di Lei mi parla ancora, segui l’evento in diretta - Pino__Merola : Il Cinemaniaco incontra il cast di Lei mi parla ancora, segui l’evento in diretta - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Il Cinemaniaco incontra il cast di Lei mi parla ancora, segui l'evento in diretta - SkyTG24 : Il Cinemaniaco incontra il cast di Lei mi parla ancora, segui l'evento in diretta - xMarcoPolli : Dopo aver portato due italiani in top sei nel primo Qualifier (con la vittoria dei @mkersofficial), l'Italia???? stup… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora evento Tennis, Australian Open 2021: cambia ancora il calendario, aggiunto un evento femminile StadioSport.it Il Cinemaniaco incontra il cast di Lei mi parla ancora, segui l'evento in diretta

Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Cinemaniaco incontra il cast di Lei mi parla ancora, segui l'evento in diretta ...

Rinviato ancora il Premio Nonino: l'emergenza sanitaria fa slittare l'evento al 2022

Il Premio Nonino è stato istituito nel 1975 dalla famiglia Nonino per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e per la valorizzazione della Civiltà Contadina ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Cinemaniaco incontra il cast di Lei mi parla ancora, segui l'evento in diretta ...Il Premio Nonino è stato istituito nel 1975 dalla famiglia Nonino per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e per la valorizzazione della Civiltà Contadina ...