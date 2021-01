Ancelotti su Lampard e Pirlo: «L’esperienza non conta…» – VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) Per Carlo Ancelotti è tutta una questione di esperienza quando si tratta di allenare. Le sue parole su Lampard e Pirlo Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in previsione della gara contro il Leicester e ha commentato l’esonero di Frank Lampard. Le sue parole. ESPERIENZA – «Quando cominci la carriera da allenatore o da calciatore non hai esperienza. L’importante è avere conoscenza. Quel che ha fatto Lampard come giocatore e come allenatore prima di andare al Chelsea mostra la sua competenza nel calcio. Quando c’è quella, la tua esperienza può crescere. Chiunque inizi una carriera non ha esperienza, si può dire la stessa cosa con Pirlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Per Carloè tutta una questione di esperienza quando si tratta di allenare. Le sue parole suIl tecnico dell’Everton Carloha parlato in conferenza stampa in previsione della gara contro il Leicester e ha commentato l’esonero di Frank. Le sue parole. ESPERIENZA – «Quando cominci la carriera da allenatore o da calciatore non hai esperienza. L’importante è avere conoscenza. Quel che ha fattocome giocatore e come allenatore prima di andare al Chelsea mostra la sua competenza nel calcio. Quando c’è quella, la tua esperienza può crescere. Chiunque inizi una carriera non ha esperienza, si può dire la stessa cosa con». Leggi su Calcionews24.com

