Amazon regala un coupon da 10 euro: ecco come ottenerlo e usarlo subito (Di martedì 26 gennaio 2021) Amazon continua la serie di promozioni che premiano gli utenti che utilizzano i suoi tanti servizi, in attesa dei prossimi grandi eventi come il Prime Day. Adesso tocca a un nuovo e ghiotto regalo, dedicato a promuovere l'utilizzo dell'applicazione Amazon per smartphone.

Nuova promozione per Amazon, che permette di ottenere un buono da 10 Euro in regalo. Vi spieghiamo come ottenerlo.

Promo Amazon: 10€ sul primo acquisto da app mobile

Amazon ha lanciato uno nuova promo volta ad incentivare l'utilizzo dell'app proprietaria. Tutti coloro che sfrutteranno per la prima volta l'app mobile per effettuare un acquisto di almeno 30 euro pot ...

Amazon ha lanciato uno nuova promo volta ad incentivare l'utilizzo dell'app proprietaria. Tutti coloro che sfrutteranno per la prima volta l'app mobile per effettuare un acquisto di almeno 30 euro pot ...