Alitalia | Vestager | no a nuovi ristori

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Non ci sarà una terza tranche di aiuti a favore di Alitalia, figurando questa tra le società che non possono più ricevere sovvenzioni in base alla sospensione delle regole europee sulla concorrenza. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager in risposta alle accuse di lentezza sui ristori rivolte a Bruxelles dal commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande. Per quanto riguarda la newco ITA, Vestager ha ribadito nel corso di una conferenza stampa, che deve esserci discontinuità tra la vecchia e la nuova compagnia, condizione imprescindibile affinché la Commissione UE possa dare il via libera all'operazione. La procedura per la la creazione di una nuova società "deve essere vera", nel senso di reale e concreta, ha sottolineato. "Ovviamente ogni ...

"In accordo con l'amministrazione straordinaria di Alitalia, le richieste di indennizzi Covid verranno trasmesse domani alla Commissione Europea". (ANSA) ...

Ci sono aggiornamenti importanti per quel che riguarda il vettore aereo Alitalia in amministrazione straordinaria e gli aiuti statali concessi in passato da Roma (leggi anche l’articolo che è stato pu ...

"In accordo con l'amministrazione straordinaria di Alitalia, le richieste di indennizzi Covid verranno trasmesse domani alla Commissione Europea". (ANSA)