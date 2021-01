**Alitalia: domani invio richieste ristori a Ue** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – domani il Governo invierà all’Ue le richieste di ristori per i danni subiti da Alitalia a causa delle restrizioni anti-pandemia. Secondo quanto si apprende, appena arriverà la relazione del Commissario, la richiesta, come da prassi, sarà inviata alla Commissione Ue. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) –il Governo invierà all’Ue lediper i danni subiti da Alitalia a causa delle restrizioni anti-pandemia. Secondo quanto si apprende, appena arriverà la relazione del Commissario, la richiesta, come da prassi, sarà inviata alla Commissione Ue. L'articolo CalcioWeb.

fisco24_info : Alitalia: fonti Mise, domani invio richieste ristori a Ue: Vestager, manca notifica. Decisione su aiuti quasi presa - italiavola : Alitalia domani volerà cargo da Roma a Recife - stefano_tansini : @barbaradipalma @Alitalia buon viaggio barbara ..... ci leggiamo domani, hai cambiato poi look - JYB02079080 : @Alitalia Non vedo l’ora di vaccinarmi domani. Non importa ne moderna ne Pfizer - JYB02079080 : RT @JYB02079080: @Alitalia Non vedo l’ora di vedere l’equipaggio Alitalia?? A proposito, domani farò la prima dose di vaccinazione COVID-19… -

Ultime Notizie dalla rete : **Alitalia domani **Alitalia: domani invio richieste ristori a Ue** Il Tempo Alitalia: fonti Mise, domani invio richieste ristori a Ue

"In accordo con l'amministrazione straordinaria di Alitalia, le richieste di indennizzi Covid verranno trasmesse domani alla Commissione Europea". (ANSA) ...

Report: il 25 gennaio su Rai 3 l’attesa puntata su OMS e vaccini

Report Rai 3: il 25 gennaio si parlerà dei problemi sulla qualità del vaccino, delle stranezze dell'OMS e un'esclusiva su Alitalia.

"In accordo con l'amministrazione straordinaria di Alitalia, le richieste di indennizzi Covid verranno trasmesse domani alla Commissione Europea". (ANSA) ...Report Rai 3: il 25 gennaio si parlerà dei problemi sulla qualità del vaccino, delle stranezze dell'OMS e un'esclusiva su Alitalia.