Alberto Matano sotto attacco, cosa ha scoperto Striscia la Notizia (Di martedì 26 gennaio 2021) Il tg di Antonio Ricci ha riservato al celebre conduttore Alberto Matano un salato servizio. Scopriamo tutto quello che è successo. La sfuriata del conduttore Alberto Matano contro il barista triestino non è passata di certo inosservata. La maggior parte del pubblico infatti la ricorda ancora, e a quanto pare anche Striscia la Notizia non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021) Il tg di Antonio Ricci ha riservato al celebre conduttoreun salato servizio. Scopriamo tutto quello che è successo. La sfuriata del conduttorecontro il barista triestino non è passata di certo inosservata. La maggior parte del pubblico infatti la ricorda ancora, e a quanto pare anchelanon L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : La vita in diretta: Alberto Matano non andrà in onda da Sanremo a marzo - infoitcultura : La vita in diretta subisce un cambiamento, delusione per Alberto Matano - infoitcultura : Alberto Matano, sapete che ha dei nipoti? Sono bellissimi – FOTO - infoitcultura : Alberto Matano si emoziona a La vita in diretta: “Sono senza parole” - infoitcultura : La vita in diretta: Alberto Matano ha un problema con Monica Maggioni -