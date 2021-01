Alberto Genovese “dichiarava redditi da dipendente”. Proseguono gli accertamenti fiscali sull’imprenditore accusato di stupro (Di martedì 26 gennaio 2021) dichiarava da anni redditi da dipendente, ma per tutto il tempo ha mantenuto uno stile di vita elevatissimo senza mettere in conto le feste da almeno 100mila euro l’uno, jet privati e vacanze di lusso. È stata proprio l’incongruenza tra quanto dichiarato al Fisco e la vita quotidiana di Alberto Genovese ad allertare la Procura di Milano, che sta conducendo indagini anche sul fronte patrimoniale e finanziario di Genovese. L’obiettivo è verificare eventuali profili di violazioni fiscali e di presunto riciclaggio, accertamenti collegati a quelli sul giro di droga per le feste. L’ex imprenditore è in carcere dal 6 novembre con l’accusa di aver stordito con un mix di droga e stuprato una modella 18enne durante una festa nel suo attico a Milano. Alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021)da annida, ma per tutto il tempo ha mantenuto uno stile di vita elevatissimo senza mettere in conto le feste da almeno 100mila euro l’uno, jet privati e vacanze di lusso. È stata proprio l’incongruenza tra quanto dichiarato al Fisco e la vita quotidiana diad allertare la Procura di Milano, che sta conducendo indagini anche sul fronte patrimoniale e finanziario di. L’obiettivo è verificare eventuali profili di violazionie di presunto riciclaggio,collegati a quelli sul giro di droga per le feste. L’ex imprenditore è in carcere dal 6 novembre con l’accusa di aver stordito con un mix di droga e stuprato una modella 18enne durante una festa nel suo attico a Milano. Alla ...

