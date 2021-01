Aiuti di Stato, ok della Commissione Ue al secondo IPCEI sulle batterie da 2,9 miliardi (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Via libera della Commissione europea al secondo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) a sostegno della ricerca e dell’innovazione nella catena del valore delle batterie. Il progetto, denominato “European Battery Innovation“, è Stato elaborato e notificato congiuntamente da Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna e Svezia. Come spiega la Commissione in una nota, nei prossimi anni i dodici Stati membri erogheranno finanziamenti fino a 2,9 miliardi di euro, che dovrebbero a loro volta sbloccare 9 miliardi di investimenti privati. Questo progetto integra il primo IPCEI incentrato sulla catena del valore delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Via liberaeuropea alimportante progetto di comune interesse europeo () a sostegnoricerca e dell’innovazione nella catena del valore delle. Il progetto, denominato “European Battery Innovation“, èelaborato e notificato congiuntamente da Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna e Svezia. Come spiega lain una nota, nei prossimi anni i dodici Stati membri erogheranno finanziamenti fino a 2,9di euro, che dovrebbero a loro volta sbloccare 9di investimenti privati. Questo progetto integra il primoincentrato sulla catena del valore delle ...

