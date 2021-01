Agenzia Fitch | “Crisi politica mette a rischio crescita Italia e rating sul debito Uso dei fondi Ue potrebbe subire ritardi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’di, la più piccola delle tre grandi (Standard & Poor’s e Moody’s le altre), lancia per prima l’allarme. “Se l’dovesse fallire ad usare idi Next Generation Ue per spingere le prospettive del Pil a medio termine, questoesercitare pressioni al ribasso sulsovrano” e “Ladi governo che si è aperta oggi con le dimissioni di Giuseppe Conte “ostacolare il tentativo di definire e attuare una credibile strategia dipost-pandemia”, scrive l’ricordando come le croniche lentezze del paese nell’utilizzo diper gli investimentiro peggiorare ulteriormente per la ...