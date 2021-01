Agente Gomez: «Se tornerà a Bergamo? Certi amori non finiscono…» (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Agente del Papu Gomez, Giuseppe Riso, ha parlato al di fuori dell’aeroporto di Bergamo del trasferimento dell’argentino al Siviglia Giuseppe Riso, Agente del Papu Gomez, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni al di fuori dell’aeroporto di Bergamo. Le sue parole a Sky Sport. SIVIGLIA – «E’ una operazione diversa, è una operazione dove ci sono di mezzo i sentimenti, e va oltre gli aspetti economici e le solite operazioni. C’è una famiglia che ama il Papu, un popolo che ama il Papu e Gomez che ama l’Atalanta e la famiglia Percassi. Però, è andata così lui è contento e tutti sono contenti. Questi sono amori che non finiscono mai. Se tornerà a Bergamo? Vediamo, Certi amori non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) L’del Papu, Giuseppe Riso, ha parlato al di fuori dell’aeroporto didel trasferimento dell’argentino al Siviglia Giuseppe Riso,del Papu, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni al di fuori dell’aeroporto di. Le sue parole a Sky Sport. SIVIGLIA – «E’ una operazione diversa, è una operazione dove ci sono di mezzo i sentimenti, e va oltre gli aspetti economici e le solite operazioni. C’è una famiglia che ama il Papu, un popolo che ama il Papu eche ama l’Atalanta e la famiglia Percassi. Però, è andata così lui è contento e tutti sono contenti. Questi sonoche non finiscono mai. Se? Vediamo,non ...

marcoconterio : ?????? Ci siamo: contatti in corso in questi minuti tra #Atalanta, #SevillaFC, intermediari e agente del giocatore. P… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Gomez via dall'Atalanta, è un arrivederci? L'agente: 'Certi amori non finiscono' - tuttoatalanta : Gomez via dall'Atalanta, è un arrivederci? L'agente: 'Certi amori non finiscono' - TuttoMercatoWeb : TMW - Gomez via dall'Atalanta, è un arrivederci? L'agente: 'Certi amori non finiscono' - itselee8 : @IgniTao Non sottovaluterei il ruolo avuto da Percassi... sopratutto dopo l’incontro con l’agente di Gomez avvenuto… -