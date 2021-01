Adescava minori su Tik Tok | il bagnino e insegnante pedofilo ha abusato di 41 bambine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen – Ammontano a 41 i casi di abusi sessuali nei confronti die ragazzine di età compresa tra i sei e i 14 anni commessi da un 57ennemilanese che lavorava comedi educazione fisica alle elementari. Milano, Gorizia, Viareggio, Firenze, Pistoia, Carrara e La Spezia, queste le città in cui il maniaco operava, adescando le ignaresui social network come Facebook e TikTok, o abusando di loro direttamente sul luogo di lavoro. Per questo motivo, a conclusione degli accertamenti dei poliziotti della divisione Anticrimine della Questura di Milano e su proposta del questore, il Tribunale di prevenzione ha disposto la sorveglianza speciale dell’uomo, accusato anche di detenzione di materiale pedopornografico. Il...

EffettoFrank : RT @IlPrimatoN: L'uomo entrava e usciva di prigione da anni. Ogni volta reiterava la sua spregevole condotta - SplendorSolis00 : RT @IlPrimatoN: L'uomo entrava e usciva di prigione da anni. Ogni volta reiterava la sua spregevole condotta - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: L'uomo entrava e usciva di prigione da anni. Ogni volta reiterava la sua spregevole condotta - clacclo : RT @IlPrimatoN: L'uomo entrava e usciva di prigione da anni. Ogni volta reiterava la sua spregevole condotta - Anto202016 : RT @IlPrimatoN: L'uomo entrava e usciva di prigione da anni. Ogni volta reiterava la sua spregevole condotta -

Ultime Notizie dalla rete : Adescava minori

In mezzo altri episodi quando lavorava come insegnante di educazione fisica in alcune scuole elementari della Toscana. Il primo dicembre Gianluca Mascherpa è tornato in carcere per l’ennesima volta co ...Salvatore GarzilloIn passato aveva lavorato come bagnino in piscine e come insegnante di ginnastica. Sua alleata, soprattutto negli ultimi anni, la Rete e i social, con cui circuiva minorenni.