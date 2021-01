Addio Conte-Bis, non ci mancherai (Di martedì 26 gennaio 2021) Addio Conte Bis: non ci mancherai. La seconda stagione della fiction si è conclusa, con un finale aperto che lascia tutti un po' sulla corda. L'attore protagonista sale al Quirinale puntando a farsi rinnovare il contratto per la terza serie: se nella prima ha interpretato la parte del sovranista, e nella seconda dell'europeista, abbiamo quasi paura a immaginare il ruolo che potrà ricoprire nella sua eventuale terza vita professionale. Il Conte Bis è stato un cortometraggio stilisticamente ben fatto, con sapiente regia curata da Rocco Casalino, che ha curato per l'occasione anche la sceneggiatura, portando a palazzo Chigi i riflettori della casa del Grande Fratello. Alcuni fotogrammi resteranno impressi nella memoria: le dirette facebook a tarda notte, le conferenze stampa dei Telegatti, il gran galà degli Stati ... Leggi su panorama (Di martedì 26 gennaio 2021)Bis: non ci. La seconda stagione della fiction si è conclusa, con un finale aperto che lascia tutti un po' sulla corda. L'attore protagonista sale al Quirinale puntando a farsi rinnovare il contratto per la terza serie: se nella prima ha interpretato la parte del sovranista, e nella seconda dell'europeista, abbiamo quasi paura a immaginare il ruolo che potrà ricoprire nella sua eventuale terza vita professionale. IlBis è stato un cortometraggio stilisticamente ben fatto, con sapiente regia curata da Rocco Casalino, che ha curato per l'occasione anche la sceneggiatura, portando a palazzo Chigi i riflettori della casa del Grande Fratello. Alcuni fotogrammi resteranno impressi nella memoria: le dirette facebook a tarda notte, le conferenze stampa dei Telegatti, il gran galà degli Stati ...

ilriformista : Il governo #Conte non è all’altezza, non è all’altezza il premier, non lo sono moltissimi ministri, non c’è un prog… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Addio Conte bis: oggi il premier salirà al Colle per rassegnare le dimissioni, poi dovrà convincere Mattarella di avere i n… - glowspearb : comunque conte è stato una delle mie poche certezze del 2020 adesso che si è dimesso non credo più in nulla mi disp… - LuigiF97101292 : RT @IlPrimatoN: Addio Conte bis: oggi il premier salirà al Colle per rassegnare le dimissioni, poi dovrà convincere Mattarella di avere i n… - Sergiof42272531 : RT @IlPrimatoN: Addio Conte bis: oggi il premier salirà al Colle per rassegnare le dimissioni, poi dovrà convincere Mattarella di avere i n… -