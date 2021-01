Acque della Campania, con il maltempo aumenta il livello idrometrico: la situazione aggiornata (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata del 25 gennaio 2020 i principali fiumi della Campania registrano livelli idrometrici superiori a quelli della settimana scorsa in 27 delle 29 stazioni di riferimento a causa del susseguirsi delle perturbazioni a partire da metà della scorsa settimana, tali da invertire nuovamente la tendenza registrata all’inizio della settimana precedente. Garigliano, Volturno e Sele, sono tutti in netto aumento. E i principali dati idrometrici di giornata di tutti i maggiori fiumi della regione sono superiori alla media del quadriennio 2017-2020 e con differenze sovente a tre cifre. Segnalati straripamenti lungo torrenti nel beneventano e nel Vallo di Diano. In lieve aumento il lago di Conza della Campania, mentre continuano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata del 25 gennaio 2020 i principali fiumiregistrano livelli idrometrici superiori a quellisettimana scorsa in 27 delle 29 stazioni di riferimento a causa del susseguirsi delle perturbazioni a partire da metàscorsa settimana, tali da invertire nuovamente la tendenza registrata all’iniziosettimana precedente. Garigliano, Volturno e Sele, sono tutti in netto aumento. E i principali dati idrometrici di giornata di tutti i maggiori fiumiregione sono superiori alla media del quadriennio 2017-2020 e con differenze sovente a tre cifre. Segnalati straripamenti lungo torrenti nel beneventano e nel Vallo di Diano. In lieve aumento il lago di Conza, mentre continuano ...

Acque della Campania, con il maltempo aumenta il livello idrometrico: la situazione aggiornata

Volturno, Sele e Garigliano presentano livelli in forte aumento sulla settimana scorsa e di gran lunga più elevati rispetto alle medie del quadriennio 2017 - 2020.

Volturno, Sele e Garigliano presentano livelli in forte aumento sulla settimana scorsa e di gran lunga più elevati rispetto alle medie del quadriennio 2017 - 2020.