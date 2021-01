Accordo ReiThera-Invitalia per il vaccino made in Italy: arrivano i finanziamenti per l’azienda di Castel Romano (Di martedì 26 gennaio 2021) E’ sviluppato da ReiThera in collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma il vaccino tutto italiano. Dopo la prima fase, ecco che è arriva il via libera per il finanziamento della Fase 2 del nuovo antidoto contro il Covid, che sarà prodotto proprio in provincia di Roma, a Castel Romano. “Ottima notizia. Abbiamo creduto sin dall’inizio in questo progetto, sostenendolo economicamente come Regione Lazio, con la massima fiducia in un team che molto presto ci permetterà di avere un vaccino italiano” – ha annunciato il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Leggi anche: Coronavirus, il vaccino italiano ReiThera sperimentato allo Spallanzani: efficace con una sola dose ed è sicuro Il vaccino ReiThera è monodose e si conserva tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) E’ sviluppato dain collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma iltutto italiano. Dopo la prima fase, ecco che è arriva il via libera per il finanziamento della Fase 2 del nuovo antidoto contro il Covid, che sarà prodotto proprio in provincia di Roma, a. “Ottima notizia. Abbiamo creduto sin dall’inizio in questo progetto, sostenendolo economicamente come Regione Lazio, con la massima fiducia in un team che molto presto ci permetterà di avere unitaliano” – ha annunciato il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Leggi anche: Coronavirus, ilitalianosperimentato allo Spallanzani: efficace con una sola dose ed è sicuro Ilè monodose e si conserva tra ...

