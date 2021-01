A Milano chiude per Covid l'unico locale di vino e fumetti (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Nei 65 metri quadri di ‘Nuvole in cantina' è successo di tutto per sei anni: si sono avvistate attrici vestiti da sirene planare dal soppalco, poeti che declamavano versi abbinati a calici di vino, fumettisti dello studio Bonelli che decoravano le tovagliette della cena. “Il 28 gennaio il mio sogno finisce – racconta all'AGI Lorenzo Ninni, il titolare di questo piccolo locale di successo ai bordi della periferia di Milano est -. Eravamo arrivati quasi alla cima della tranquillità dopo anni di sacrifici, il tempo di piegarsi un attimo sulle ginocchia per tirare il fiato e alzare lo sguardo verso l'alto ed è arrivata una spinta brutale che ci ha respinti oltre al punto di partenza, direttamente alla fine: la pandemia. Intorno a noi, il silenzio: politici, associazioni di quartiere e di settori, tutti spariti ”. ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Nei 65 metri quadri di ‘Nuvole in cantina' è successo di tutto per sei anni: si sono avvistate attrici vestiti da sirene planare dal soppalco, poeti che declamavano versi abbinati a calici disti dello studio Bonelli che decoravano le tovagliette della cena. “Il 28 gennaio il mio sogno finisce – racconta all'AGI Lorenzo Ninni, il titolare di questo piccolodi successo ai bordi della periferia diest -. Eravamo arrivati quasi alla cima della tranquillità dopo anni di sacrifici, il tempo di piegarsi un attimo sulle ginocchia per tirare il fiato e alzare lo sguardo verso l'alto ed è arrivata una spinta brutale che ci ha respinti oltre al punto di partenza, direttamente alla fine: la pandemia. Intorno a noi, il silenzio: politici, associazioni di quartiere e di settori, tutti spariti ”. ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano chiude Borsa: Milano chiude in rosso (-1,6%) Agenzia ANSA Salta navetta per andare al lavoro e gli operai Bolton protestano

Sembrava chiusa la trattativa alla Bolton dove a inizio gennaio i lavoratori della cooperativa Delfinia, che si occupano dell’inscatolamento del tonno, avevano manifestato per lo spostamento degli ...

Franca Valeri: «Quel portone socchiuso di via Mozart, così sfuggii al rastrellamento dei nazisti»

Nell’inverno del 1944 Franca Valeri scampò a Milano a un rastrellamento dei nazisti. È lei stessa, figlia di padre ebreo, a rivelare l’episodio a Patrizia Zappa Mulas, attrice e sua amica, autrice del ...

