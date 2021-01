A furia di picchiarla | la milza era spappolata Così hanno ucciso Sonia

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 26 gennaio 2021) Emanuela Carucci L'omicidio è accaduto in provincia, a Ceglie Messapica, il 21 dicembre scorso di notte. A chiamare i soccorsi il figlio della vittima, un 15enne Sono stati arrestati all'alba, con l'accusa di omicidio, Giovanni e Christian Vacca, rispettivamente padre e figlio di 40 e 20 anni, accusati dell'omicidio diNacci, la 43enne morta in seguito alle percosse nell'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto il 22 dicembre scorso. Il fatto è accaduto a Ceglie Messapica, un piccolo Comune in provincia di Brindisi, e la donna in un primo momento venne sottoposta ad un intervento chirurgico nell'ospedale di Francavilla Fontana. Dopo un mese di indagini portate avanti dai carabinieri di Brindisi, i due uomini sono finiti in manette. Come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare a causare la tragica morte della donna i calci, i pugni e, ...