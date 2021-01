35enne del Malawi muore durante rapporto con prostituta. L’autopsia parla di “orgasmo estremo” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Mi fai morire”. Chissà quante volte focosi partner se lo sono detti, in momenti di intimità. Nella storia che vi riportiamo di seguito, raccontata quest’oggi dal Daily Star, il virgolettato d’apertura è da prendere alla lettera: lo scorso agosto un 35enne del Malawi, paese dell’Africa orientale, è morto durante un rapporto con una prostituta. E secondo quanto scritto sulL’autopsia dell’uomo, sarebbe morto a causa di un “orgasmo estremo”. Charles Majawa, questo il nome del povero 35enne, avrebbe perso conoscenza dopo aver fatto sesso con una donna nel distretto commerciale della cittadina di Phalombe ed è morto poco dopo. La donna, dopo un breve tentennamento, ha chiamato le forze dell’ordine e il 18 agosto 2020 ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 gennaio 2021) “Mi fai morire”. Chissà quante volte focosi partner se lo sono detti, in momenti di intimità. Nella storia che vi riportiamo di seguito, raccontata quest’oggi dal Daily Star, il virgolettato d’apertura è da prendere alla lettera: lo scorso agosto undel, paese dell’Africa orientale, è mortouncon una. E secondo quanto scritto suldell’uomo, sarebbe morto a causa di un “”. Charles Majawa, questo il nome del povero, avrebbe perso conoscenza dopo aver fatto sesso con una donna nel distretto commerciale della cittadina di Phalombe ed è morto poco dopo. La donna, dopo un breve tentennamento, ha chiamato le forze dell’ordine e il 18 agosto 2020 ...

Knightley ha detto di aver aggiunto ai suoi contratti una clausola: dopo essere diventata madre, niente scene di nudo con registi maschi ...

Prende a botte la convivente: ''Aveva cucinato male''

Ha colpito la donna con pugni al volto, procurandole un trauma cranico: è stato arrestato dopo averla inseguita in strada ...

Knightley ha detto di aver aggiunto ai suoi contratti una clausola: dopo essere diventata madre, niente scene di nudo con registi maschi ...Ha colpito la donna con pugni al volto, procurandole un trauma cranico: è stato arrestato dopo averla inseguita in strada ...