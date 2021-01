27 GENNAIO - Giornata della Memoria: il Comune e Rain Arcigay Odv ricordano l'omocausto (Di martedì 26 gennaio 2021) Pertanto ha accolto con favore l'iniziativa dell'Associazione Rain Arcigay Caserta ODV a testimonianza non solo della Memoria ma anche dell'impegno attuale e quotidiano dell'Amministrazione per la ... Leggi su casertafocus (Di martedì 26 gennaio 2021) Pertanto ha accolto con favore l'iniziativa dell'AssociazioneCaserta ODV a testimonianza non soloma anche dell'impegno attuale e quotidiano dell'Amministrazione per la ...

Ultime Notizie dalla rete : GENNAIO Giornata 3991 del 26-01-2021 - 27 gennaio: Giornata della Memoria - Regioni.it Regioni.it Giornata della memoria: i nomi delle vittime della Shoah affidati ai viventi

L’iniziativa «I Remember wall» del museo Yad Vashem di Israele. Una piattaforma in costante aggiornamento contiene i nomi e le foto degli ebrei uccisi nei campi di concentramento ...

Giornata delle Memoria, 7 film da vedere in streaming per ricordare la Shoah

In occasione del 27 gennaio, per ricordare gli orrori della Shoah, ecco una lista di film consigliati, da vedere o rivedere sulle principali ...

