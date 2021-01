27 Gennaio | accadde oggi | eventi storici | santi e ricorrenze

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 27è il 27° giorno del calendario gregoriano. Mancano 338 giorni alla fine dell’anno (339 negli anni bisestili): diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 2798 – Marco Ulpio Traiano diviene Imperatore romano 1077 – Enrico IV si umilia a Canossa chiedendo la revoca della scomunica al papa Gregorio VII 1186 – Costanza d’Altavilla sposa a Milano Enrico VI di Svevia figlio dell’imperatore Federico Barbarossa 1302 – La città di Firenze condanna Dante 1512 – Vengono promulgate le Leggi di Burgos per regolamentare il trattamento dei popoli nativi del Nuovo Mondo. 1606 – Complotto della polvere da sparo: Inizia il processo di Guy Fawkes e ...

rockolpoprock : Accadde nel rock - e nei suoi paraggi - il 27 gennaio - Lestifrancesco : 26 gennaio - Bombshell - La voce dello scandalo (Bombshell). Film interessante che illustra bene ciò che accadde al… - ilbassanese : Mercoledì 27 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo - RemigioRuberto : #amici #angeli #scuola - Oggi ci sono tanti ricordi legati principalmente alla scuola, al rientro dopo le vacanze… - cheTVfa : #AccaddeOggi… #AlessandroGassman entra nel cast de #LeIene (2012), la prima puntata di #BraccialettiRossi (2014), i… -

Ultime Notizie dalla rete : Gennaio accadde

TrevisoToday

La tragedia si è consumata a 2.300 metri di quota, al confine tra Brescia e Sondrio. La comitiva di ragazzi era in motoslitta. I pm vogliono accertare se vi siano responsabilità di terzi in una giorna ...Stasera in tv 27 gennaio 2021. Serata su Rai 1 all'insegna dello sport con la partita Juventus - Spal. Su Rai 2 debutta il reality La Caserma ...