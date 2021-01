18 suicidi tra gli studenti in nove mesi di chiusura: la contea di Clark pensa a riaprire le scuole (Di martedì 26 gennaio 2021) E’ una situazione allarmante, quella che emerge negli Stati Uniti, correlata alla chiusura delle scuole a causa della pandemia di Covid. Secondo quanto riportato dalle autorità nei nove mesi di chiusura delle scuole nella contea di Clark (in Nevada) si sono tolti la vita ben 18 studenti adolescenti e pre-adolescenti (il più giovane ad essersi tolto la vita aveva appena 9 anni) e sono stati 3100 i segnali di allarme riportati dal sistema che monitora lo stato di salute mentale degli studenti. Clark è la contea più popolosa dello stato con 2 milioni e 200mila abitanti (ed i 3/4 degli abitanti di Las Vegas) e all’interno della contea le ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 gennaio 2021) E’ una situazione allarmante, quella che emerge negli Stati Uniti, correlata alladellea causa della pandemia di Covid. Secondo quanto riportato dalle autorità neididellenelladi(in Nevada) si sono tolti la vita ben 18adolescenti e pre-adolescenti (il più giovane ad essersi tolto la vita aveva appena 9 anni) e sono stati 3100 i segnali di allarme riportati dal sistema che monitora lo stato di salute mentale degliè lapiù popolosa dello stato con 2 milioni e 200mila abitanti (ed i 3/4 degli abitanti di Las Vegas) e all’interno dellale ...

