10 disegni di un’artista che usa la natura per ispirarsi e per colorare i suoi lavori (Di martedì 26 gennaio 2021) L’ispirazione può arrivare da qualunque cosa, soprattutto quando sei un’artista. Questo è il caso di Faye Halliday. L’artista inglese viaggia in giro per il mondo grazie al progetto chiamato Haathi, ovvero elefante in lingua hindi, animale che l’ha ispirata quando ha assistito al festival a loro dedicato in India. L’artista è una bravissima disegnatrice, ma la particolarità e l’unicità dei suoi disegni è il modo in cui questi vengono colorati. Faye infatti si fa aiutare in tutto e per tutto dalla natura per riuscire a donare le giuste sfumature di colore ai disegni dei suoi animali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?????????????Faye Halliday (@fayehallidayart) Grazie al suo profilo Instagram dal nome fayehallidayart, la ... Leggi su virali.video (Di martedì 26 gennaio 2021) L’ispirazione può arrivare da qualunque cosa, soprattutto quando sei. Questo è il caso di Faye Halliday. L’artista inglese viaggia in giro per il mondo grazie al progetto chiamato Haathi, ovvero elefante in lingua hindi, animale che l’ha ispirata quando ha assistito al festival a loro dedicato in India. L’artista è una bravissima disegnatrice, ma la particolarità e l’unicità deiè il modo in cui questi vengono colorati. Faye infatti si fa aiutare in tutto e per tutto dallaper riuscire a donare le giuste sfumature di colore aideianimali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?????????????Faye Halliday (@fayehallidayart) Grazie al suo profilo Instagram dal nome fayehallidayart, la ...

DildoBaggjns : mi piacciono i tuoi disegni :) per caso sei un artista autodidatta? — Grazie Milleee ?? Si ho iniziato a disegnare… - italskipper : @post_allout71 No, no ... è uno dei disegni (tutti bellissimi) di un artista americano che si chiama Saul Lyons - aliindizi : @softachiin certo tranquilla ahah, ma se è un complimento non è una cosa positiva (?) ceh intendo dire che che ho f… - LoScomodo_ : - _releuse_ : @ericah_brillina Sono una coppia stupenda, sono contenta che anche un'artista italiana (bravissima) li disegni <3 -

Ultime Notizie dalla rete : disegni un’artista Moda: addio a Jack Lenor Larsen, celebre e visionario designer tessile (2) Affaritaliani.it