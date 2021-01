“Zona rosso scuro”. Covid, l’Unione europea verso la stretta. Nella lista quattro regioni italiane (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cambia la cartina italiana. quattro regioni rientreranno Nella nuova categoria di Zona ‘rosso scuro’ lanciata dall’Unione europea. Essere in Zona rosso scuro significa che per viaggiare all’estero si avrà l’obbligo di tampone pre-partenza e di quarantena all’arrivo. Previste eccezioni per i lavoratori e studenti transfrontalieri, e per chi deve spostarsi per motivi di salute o per gravi questioni familiari (tra cui funerali e visite a parenti malati in stato terminale), nonché per chi lavora nel settore dei trasporti. L’introduzione delle zone rosso scuro nelle aree europee ad alto rischio Covid è un modo per disincentivare e regolamentare gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cambia la cartina italiana.rientrerannonuova categoria di’ lanciata dal. Essere insignifica che per viaggiare all’estero si avrà l’obbligo di tampone pre-partenza e di quarantena all’arrivo. Previste eccezioni per i lavoratori e studenti transfrontalieri, e per chi deve spostarsi per motivi di salute o per gravi questioni familiari (tra cui funerali e visite a parenti malati in stato terminale), nonché per chi lavora nel settore dei trasporti. L’introduzione delle zonenelle aree europee ad alto rischioè un modo per disincentivare e regolamentare gli ...

