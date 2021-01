Zona rossa, la Regione Lombardia rinuncia al ricorso al Tar (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gennaio 2021 - Stop al ricorso della Regione Lombardia contro la Zona rossa. Gli avvocati del Pirellone hanno depositato stamane la rinuncia alla domanda cautelare nell'istanza proposta ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gennaio 2021 - Stop aldellacontro la. Gli avvocati del Pirellone hanno depositato stamane laalla domanda cautelare nell'istanza proposta ...

