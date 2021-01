“Zona rossa in Lombardia? Errori ripetutamente segnalati alla Regione e all’Ats, ma nessuno ci ha risposto”: le parole del sindaco di Segrate (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Gli Errori sono stati ripetutamente segnalati sia ad Ats Milano che alla Regione ma nessuno ci ha risposto“. È quanto spiega il sindaco della città di Segrate, Paolo Micheli, a proposito dell’errore sul calcolo Rt dei dati forniti al ministero della Salute da parte di Regione Lombardia. “Spiace”, continua il primo cittadino, “che la politica non stia chiedendo scusa, io non ho dubbi che questo sbaglio sia da imputare a Regione Lombardia ed è anche quello che pensano anche i miei colleghi di centrodestra”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Glisono statisia ad Ats Milano chemaci ha“. È quanto spiega ildella città di, Paolo Micheli, a proposito dell’errore sul calcolo Rt dei dati forniti al ministero della Salute da parte di. “Spiace”, continua il primo cittadino, “che la politica non stia chiedendo scusa, io non ho dubbi che questo sbaglio sia da imputare aed è anche quello che pensano anche i miei colleghi di centrodestra”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Lombardia, doppio disastro. Menzogne sulla zona rossa e 10 mln in fumo [LEGGI] - petergomezblog : Lombardia zona rossa, chi ha sbagliato? Errore della Regione per il calcolo Rt: ecco perché - le conclusioni del Co… - petergomezblog : Lombardia zona rossa, Sala contro Fontana: “La Regione mostri i dati invece di buttarla in rissa. L’Rt è un fatto t… - Luca73284882 : RT @FrancescoLollo1: #Sicilia zona rossa, economia in ginocchio ed ecco di nuovo gli sciacalli del mare. Ora una nave di #ONG battente band… - 8sofia288 : @Musumeci_Staff Presidente chieda @Viminale perché è stata scelta la Sicilia unica zona rossa d'Italia le navi quar… -