Zona rossa, il Pd attacca Fontana: 'Attendiamo che si scusi con tutti i lombardi' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Speriamo che la smetta di dire cose smentite dai documenti e sottragga la sua regione alla propaganda della destra: "Attendiamo domani in Aula il presidente Fontana e ci aspettiamo che venga a porgere ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 gennaio 2021) Speriamo che la smetta di dire cose smentite dai documenti e sottragga la sua regione alla propaganda della destra: "domani in Aula il presidentee ci aspettiamo che venga a porgere ...

petergomezblog : Lombardia zona rossa, chi ha sbagliato? Errore della Regione per il calcolo Rt: ecco perché - le conclusioni del Co… - petergomezblog : Lombardia zona rossa, Sala contro Fontana: “La Regione mostri i dati invece di buttarla in rissa. L’Rt è un fatto t… - fattoquotidiano : Lombardia zona rossa, l’altro errore sui dati: così alcuni comuni milanesi si sono ritrovati con migliaia di positi… - OrlandoStier68 : RT @FrancescoLollo1: #Sicilia zona rossa, economia in ginocchio ed ecco di nuovo gli sciacalli del mare. Ora una nave di #ONG battente band… - inthesixties : Considerata che la mia città è entrata in zona rossa ancora prima rel resto della sicilia, la quale è adesso rimast… -