Zaniolo continua ad allenarsi: "Tornato a fare ciò che amo". Dedica al padre

Zaniolo continua il suo conto alla rovescia prima del ritorno in campo. Zaniolo non vede l'ora. Al centro di qualche notizia di gossip nell'ultimo mese, il giocatore si sta allenando per tornare a giocare e spera di poterlo fare presto insieme ai suoi compagni a Trigoria. "Tornato a fare ciò che amo. Manca sempre meno", ha scritto su Instagram. Poi ha taggato il padre che gli aveva fatto una dedica: "Come può uno scoglio arginare il mare", aveva scritto e aveva postato una foto del figlio impegnato in un'azione tra due giocatori della Juve. E il ragazzo ha scritto: "Il mio esempio sei tu".

