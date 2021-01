Wonder Boy: Asha in Monster World ha una finestra di lancio anche in occidente (Di lunedì 25 gennaio 2021) Wonder Boy: Asha in Monster World verrà lanciato per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 22 aprile in Giappone e arriverà in occidente nel secondo trimestre del 2021. Lo annunciano il publisher G Choice e lo sviluppatore Studio Artdink. In Giappone la versione Switch sarà disponibile al dettaglio nelle edizioni standard e "Special Pack" per 3.980 yen e 5.980 yen, rispettivamente. Lo Special Pack include una confezione da collezione, due artbook (uno da 80 pagine, uno da 40 pagine) e una copia del gioco. L'edizione digitale sarà disponibile su tutte le piattaforme per 3.480 yen. In occidente, Wonder Boy: Asha in Monster World sarà lanciato tramite il publisher ININ Games e sarà disponibile al dettaglio su ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021)Boy:inverrà lanciato per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 22 aprile in Giappone e arriverà innel secondo trimestre del 2021. Lo annunciano il publisher G Choice e lo sviluppatore Studio Artdink. In Giappone la versione Switch sarà disponibile al dettaglio nelle edizioni standard e "Special Pack" per 3.980 yen e 5.980 yen, rispettivamente. Lo Special Pack include una confezione da collezione, due artbook (uno da 80 pagine, uno da 40 pagine) e una copia del gioco. L'edizione digitale sarà disponibile su tutte le piattaforme per 3.480 yen. InBoy:insarà lanciato tramite il publisher ININ Games e sarà disponibile al dettaglio su ...

cellicom : Wonder Boy – Asha in Monster World, ecco le ultime novità – - Eurogamer_it : Una finestra di lancio occidentale per #WonderBoy: Asha in Monster World. - sintan_jp : RT @GamesPaladinsIT: Il nuovo trailer di Wonder Boy - Asha in Monster World - gamescore_it : Wonder Boy: Asha in Monster World si mostra in un nuovo trailer! - - GamesPaladinsIT : Il nuovo trailer di Wonder Boy - Asha in Monster World -