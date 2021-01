William e Kate, la famiglia si allarga: le indiscrezioni da Buckingham Palace (Di lunedì 25 gennaio 2021) La famiglia di Kate e William è tra le più ammirate e seguite al mondo. Genitori modello, figli modello. Kate è l’emblema del bon ton, William l’erede al trono e i tre figli della coppia sembrano seguire pedissequamente le orme di mamma e papà. Un bel quadretto che piace tantissimo a chi segue la famiglia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ladiè tra le più ammirate e seguite al mondo. Genitori modello, figli modello.è l’emblema del bon ton,l’erede al trono e i tre figli della coppia sembrano seguire pedissequamente le orme di mamma e papà. Un bel quadretto che piace tantissimo a chi segue la… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Bootstrap66 : @Alyenante E chi sono William e Kate? - FilippoCarmigna : Royal Family: nuovo arrivato in famiglia per Kate e William - FilippoCarmigna : Kate Middleton e William, ecco il nuovo cucciolo dopo la morte di Lupo: tutto merito del fratello James - paulolden1 : @Alyenante Brava, io non ricordo nemmeno bene chi diavolo sono William e Kate. - HDMCardenaDenis : RT @VanityFairIt: Alcuni mesi fa avevano detto addio al loro amato cane, Lupo ?? @RoyalFamily -