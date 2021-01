Werewolf The Apocalypse - Earthblood: le tre, furiose trasformazioni possibili descritte nel nuovo gameplay trailer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Arriva oggi, online, un nuovo gameplay trailer per l'atteso action adventure Werewolf The Apocalypse - Earthblood, grazie al quale possiamo farci un'idea più precisa del sistema di combattimento del titolo. Seguendo la lore tipica dell'ambientazione Werewolf - The Apocalypse, sarà infatti possibile prendere tre distinte forme, tutte a loro modo letali: Lupus, Homid e Crinos, ovvero una forma animale da lupo, quella "umana" e infine quella ferina da licantropo. Naturalmente ognuna sarà più adatta ad alcune situazioni piuttosto che ad altre, ma tutte sono altamente caratterizzate a livello di moveset e possibilità di approccio agli elementi di gioco e ai nemici. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Arriva oggi, online, unper l'atteso action adventureThe, grazie al quale possiamo farci un'idea più precisa del sistema di combattimento del titolo. Seguendo la lore tipica dell'ambientazione- The, sarà infatti possibile prendere tre distinte forme, tutte a loro modo letali: Lupus, Homid e Crinos, ovvero una forma animale da lupo, quella "umana" e infine quella ferina da licantropo. Naturalmente ognuna sarà più adatta ad alcune situazioni piuttosto che ad altre, ma tutte sono altamente caratterizzate a livello di moveset età di approccio agli elementi di gioco e ai nemici. Leggi altro...

Nuovo gameplay trailer per l'atteso action adventure Werewolf The Apocalypse - Earthblood, grazie al quale possiamo farci un'idea più precisa del sistema di combattimento del titolo.

