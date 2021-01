Wall Street, società tech spingono Nasdaq e S&P 500, male il Dow Jones (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%: l’indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.854 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,43%); con analoga direzione, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,55%). A spingere i due indici sono le buone performance delle società tech e il fatto che molti colossi renderanno note le loro trimestrali questa settimana, tra cui Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, McDonald’s, Honeywell, Caterpillar e Boeing. Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti informatica (+1,30%), beni di consumo secondari (+0,92%) e telecomunicazioni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a, con il Dowche continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%: l’indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.854 punti. In rialzo il100 (+1,43%); con analoga direzione, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,55%). A spingere i due indici sono le buone performance dellee il fatto che molti colossi renderanno note le loro trimestrali questa settimana, tra cui Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, McDonald’s, Honeywell, Caterpillar e Boeing. Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti informatica (+1,30%), beni di consumo secondari (+0,92%) e telecomunicazioni ...

