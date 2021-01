Wall Street continua la seduta in leggero ribasso (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.842 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,41%); senza direzione l’S&P 100 (+0,18%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti utilities (+2,08%), beni di consumo per l’ufficio (+0,96%) e informatica (+0,42%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,52%), materiali (-1,39%) e finanziario (-1,13%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+2,39%), Procter & Gamble (+2,04%), Verizon ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a, con il Dow Jones chelacon uncalo dello 0,35%,ndo sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.842 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,41%); senza direzione l’S&P 100 (+0,18%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti utilities (+2,08%), beni di consumo per l’ufficio (+0,96%) e informatica (+0,42%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,52%), materiali (-1,39%) e finanziario (-1,13%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+2,39%), Procter & Gamble (+2,04%), Verizon ...

