Von der Leyen: "AstraZeneca rispetti gli accordi del contratto. L'Ue ha investito molto" (Di lunedì 25 gennaio 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha telefonato oggi all’Ad di AstraZeneca, Pascal Soriot, in merito ai ritardi annunciati dall’azienda per la consegna dei primi vaccini contro il Covid in Ue. “La presidente ha fatto sapere di attendersi che AstraZeneca rispetti il contratto e ha ricordato che l’Ue ha investito molto nell’azienda proprio per assicurarsi che i prodotti arrivino per tempo, ancora prima dell’approvazione di Ema”, ha spiegato il portavoce della Commissione, Erica Mamer. “Ci aspettiamo che l’azienda trovi soluzioni per ovviare ai ritardi”, ha detto Von der Leyen all’amministratore delegato. Anche Kyriakides, Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare dal 1º dicembre 2019 nella Commissione von ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha telefonato oggi all’Ad di, Pascal Soriot, in merito ai ritardi annunciati dall’azienda per la consegna dei primi vaccini contro il Covid in Ue. “La presidente ha fatto sapere di attendersi cheile ha ricordato che l’Ue hanell’azienda proprio per assicurarsi che i prodotti arrivino per tempo, ancora prima dell’approvazione di Ema”, ha spiegato il portavoce della Commissione, Erica Mamer. “Ci aspettiamo che l’azienda trovi soluzioni per ovviare ai ritardi”, ha detto Von derall’amministratore delegato. Anche Kyriakides, Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare dal 1º dicembre 2019 nella Commissione von ...

MediasetTgcom24 : Vaccini, Von der Leyen chiama AstraZeneca: rispettare tempi consegna - fattoquotidiano : 'SCORAGGIARE TUTTI I VIAGGI IN EUROPA' I leader europei hanno deciso di considerare la possibilità di limitare i vi… - ii_minis : @davcarretta Quindi mo non ho capito se per te ha ragione Von der Leyen che dice le stesse cose che dice Arcuri che… - Peter_Italy : RT @TgLa7: #Von der Leyen chiama #AstraZeneca,rispettare tempi consegna. Oggi teleconferenza tra Ue e rappresentanti azienda - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Von der Leyen chiama AstraZeneca: rispettare tempi consegna -

Ultime Notizie dalla rete : Von der Von der Leyen: "AstraZeneca rispetti gli accordi del contratto. L'Ue ha investito molto" L'HuffPost Von der Leyen: "AstraZeneca rispetti gli accordi del contratto. L'Ue ha investito molto"

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha telefonato oggi all’Ad di AstraZeneca, Pascal Soriot, in merito ai ritardi annunciati dall’azienda per la consegna dei primi vaccini ...

I contratti per i vaccini

Bruxelles. L’Europa si muove per fare chiarezza sui vaccini tra possibili azioni legali e pressioni affinché i produttori mettano un rimedio ai ritardi annunciati nella consegna delle dosi. E’ stato i ...

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha telefonato oggi all’Ad di AstraZeneca, Pascal Soriot, in merito ai ritardi annunciati dall’azienda per la consegna dei primi vaccini ...Bruxelles. L’Europa si muove per fare chiarezza sui vaccini tra possibili azioni legali e pressioni affinché i produttori mettano un rimedio ai ritardi annunciati nella consegna delle dosi. E’ stato i ...