Volley Milano-Padova 3-1 | arriva una splendida vittoria in rimonta

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ieri 24 Gennaio 2021 nell’Allianz Cloud alle ore 16:00 si è disputata la gara Powervalida per nona giornata di ritorno di Superlega vinta dalla Power. In casa Kioene hanno dovuto rinunciare all’alzatore Shoji, accomodatosi in panchina dopo i primi punti del terzo set a causa di un colpo rimediato alla mano destra. I bianconeri ora dovranno prepararsi per la sfida esterna di mercoledì in Del Monte Coppa Italia con Civitanova. Che cosa ha detto Marco Volpato? Marco Volpato il pallavolista del Kloeneha dichiarato: “Siamo partiti molto bene, giocando punto a punto. Poi l’ingresso di Ishikawa ha dato nuovo fiato alla squadra e l’infortunio di Shoji ci ha un po’ demoralizzato, nonostante comunque ci sia stata un’ottima prova di Ferrato. A ...