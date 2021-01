Volley maschile | Coppa Italia 2021 | tabellone completo e accoppiamenti quarti di finale

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutto pronto per la fasedelladi: ecco ile glideidi. La formula, rivista dalla Lega in considerazione della complessa situazione legata al Covid-19, prevede la partecipazione alla competizione di tutte le dodici formazioni iscritte al campionato di SuperLega 2020/. Le migliori quattro classificate (ossia Civitanova, Modena, Perugia e Trento) erano qualificate di diritto aidi, mentre le altre otto si sono giocate il pass in due gironi validi per gli ottavi di. Le prime due classificate dei due gruppi sono state Monza, Milano, Padova e Ravenna, ...