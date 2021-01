Volley femminile, Champions League round robin: Conegliano vuole completare l’opera (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tre giorni francese per la dominatrice del campionato italiano Imoco Carraro Conegliano che, dopo il tris di successi del primo round robin giocato in casa, tenterà di completare l’opera da martedì a giovedì a Nantes quando affronterà in sequenza le slovene del Calcit Kamnik, le padrone di casa del Nantes e le forti turche del Fenerbahce con cui, nella prima gara di andata, le venete giocarono forse il miglior match di questa prima parte di stagione che le ha viste sempre vittoriose (ben 24 successi su altrettante partitre ufficiali giocate finora tra campionato, Supercoppa italiana e Champions). Non sarà una passeggiata, almeno non lo sarà nell’ultima delle tre sfide in programma: contro le forti turche del Fenerbahce, mentre gli impegni meno pesanti appaiono quelli contro le francesi ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tre giorni francese per la dominatrice del campionato italiano Imoco Carraroche, dopo il tris di successi del primogiocato in casa, tenterà dida martedì a giovedì a Nantes quando affronterà in sequenza le slovene del Calcit Kamnik, le padrone di casa del Nantes e le forti turche del Fenerbahce con cui, nella prima gara di andata, le venete giocarono forse il miglior match di questa prima parte di stagione che le ha viste sempre vittoriose (ben 24 successi su altrettante partitre ufficiali giocate finora tra campionato, Supercoppa italiana e). Non sarà una passeggiata, almeno non lo sarà nell’ultima delle tre sfide in programma: contro le forti turche del Fenerbahce, mentre gli impegni meno pesanti appaiono quelli contro le francesi ...

