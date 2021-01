"Volete sapere se ci credo? No". Kamikaze-Domenico Arcuri: vaccini, si dà del fallito da solo (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Non è detto che io dorma di notte”, esordisce il commissario Domenico Arcuri a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5. Arcuri parla dei ritardi nella fornitura dei vaccini e dei contratti con le case farmaceutiche. “Faremo ogni cosa per perseguire chi è colpevole. Non siamo inerti”, dice Arcuri. “Dimostriamo l'inadempimento delle aziende che producono i vaccini: il ritardo nei confronti dei 27 Paesi europei. Togliamoci dalla testa che è un problema solo italiano. Fino allo scorso sabato somministravamo 80mila vaccini ogni settimana. Questa che è appena trascorsa 28mila”, continua Arcuri. Spietato contro Pfizer. Promette battaglia. “La settimana prossima ci darà di nuovo il 20% in meno di fiale. Siamo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Non è detto che io dorma di notte”, esordisce il commissarioa Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5.parla dei ritardi nella fornitura deie dei contratti con le case farmaceutiche. “Faremo ogni cosa per perseguire chi è colpevole. Non siamo inerti”, dice. “Dimostriamo l'inadempimento delle aziende che producono i: il ritardo nei confronti dei 27 Paesi europei. Togliamoci dalla testa che è un problemaitaliano. Fino allo scorso sabato somministravamo 80milaogni settimana. Questa che è appena trascorsa 28mila”, continua. Spietato contro Pfizer. Promette battaglia. “La settimana prossima ci darà di nuovo il 20% in meno di fiale. Siamo in ...

Ultime Notizie dalla rete : Volete sapere 10:23: Volete sapere se avete il Covid? Guardatevi la lingua RagusaNews Elezioni anticipate: ecco la data da cerchiare in rosso sul calendario

Ormai lo stanno dicendo praticamente tutti ma da palazzo Chigi, almeno per il momento, non ne vogliono sapere di dimettersi come se le ambizioni personali fossero al di sopra di tutto, anche del bene ...

NV350 Caravan Office Pod, Nissan crea il furgone-ufficio per lavorare ovunque si voglia

Si tratta per ora di un semplice concept, ma NV350 Caravan Office Pod ha già affascinato gli addetti ai lavori. Completamente elettrico, vanta una postazione di lavoro estraibile dal vano (e c’è anche ...

