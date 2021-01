Vodafone Italia è “Top Employer” per quarto anno consecutivo (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Grazie alla qualità della employee experience offerta ai suoi dipendenti (on boarding, apprendimento e sviluppo della leadership), per il quarto anno consecutivo, Vodafone Italia è stata ufficialmente certificata da Top Employers Institute tra le aziende “Top Employer Italia 2021”. Riconosciuto anche il costante impegno a favore dell’inclusività e della parità di genere. “Per il quarto anno consecutivo Top Employer riconosce l’impegno di Vodafone nell’offrire una employee experience di eccellenza – commenta Ilaria Dalla Riva, direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia. Grazie ad un costante confronto con ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Grazie alla qualità della employee experience offerta ai suoi dipendenti (on boarding, apprendimento e sviluppo della leadership), per ilè stata ufficialmente certificata da Tops Institute tra le aziende “Top2021”. Riconosciuto anche il costante impegno a favore dell’inclusività e della parità di genere. “Per ilTopriconosce l’impegno dinell’offrire una employee experience di eccellenza – commenta Ilaria Dalla Riva, direttore Risorse Umane e Organizzazione di. Grazie ad un costante confronto con ...

