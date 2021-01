Vladimir Putin: "La mega-villa del video di Navalny non è mia" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Vladimir Putin nega categoricamente che la mega-villa sul Mar Nero, documentata nel video inchiesta “Un palazzo per Putin” realizzato dal Fondo Anticorruzione (Fbk) di Alexei Navalny, appartenga a lui o a qualche componente della sua famiglia. “Non ho visto il filmato per mancanza di tempo, ma ho dato un’occhiata alle raccolte video che mi hanno portato gli assistenti. Nulla di ciò che vi è indicato appartiene a me o a miei parenti stretti, né gli è appartenuto”, ha dichiarato il presidente russo durante una videoconferenza con alcuni studenti. Il video su You Tube ha raggiunto 70 milioni di visualizzazioni, ma Putin ha ammesso di non essere riuscito a vederlo interamente per “mancanza di tempo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021)nega categoricamente che lasul Mar Nero, documentata nelinchiesta “Un palazzo per” realizzato dal Fondo Anticorruzione (Fbk) di Alexei, appartenga a lui o a qualche componente della sua famiglia. “Non ho visto il filmato per mancanza di tempo, ma ho dato un’occhiata alle raccolteche mi hanno portato gli assistenti. Nulla di ciò che vi è indicato appartiene a me o a miei parenti stretti, né gli è appartenuto”, ha dichiarato il presidente russo durante unaconferenza con alcuni studenti. Ilsu You Tube ha raggiunto 70 milioni di visualizzazioni, maha ammesso di non essere riuscito a vederlo interamente per “mancanza di tempo ...

